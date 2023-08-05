Во Франции заявили, что в США стало меньше поддерживающих Украину Французский политик Филиппо: американцы стали меньше поддерживать Украину

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Поддержка финансирования Украины среди граждан США сильно упала, сообщил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в Twitter (X). Он в свою очередь ссылается на опрос, проведенный каналом CNN, где число противников помощи Киеву составляет 55%.

Вот и все! Американское общественное мнение в шоке. CNN публикует опрос: 55 процентов американцев теперь против любой дополнительной помощи режиму Зеленского! Теперь большинство. США собираются избавиться от своей марионетки? — написал Филиппо.

Ранее телеканал CNN совместно с компанией SSRS провел опрос, по которому 51% респондентов считают, что Вашингтон уже сделал достаточно, чтобы помочь Киеву. В то же время 48% думают, что Украине нужно оказывать больше поддержки. Исследование также показало сильное расхождение во мнениях людей, имеющих разные политические воззрения. Среди сторонников республиканцев 78% выступили за то, чтобы Киеву не оказывалась дополнительная помощь. Демократы же, наоборот, говорят о необходимости поддержки Украины (61%).

До этого в Пентагоне рассказали, что администрация США утвердила очередной пакет военной помощи Украине. На эти цели Вашингтон выделил $400 млн. Новый пакет будет включать снаряды для ракетных комплексов Patriot и NASAMS. Кроме того, в него войдут ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.