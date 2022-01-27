Франция оценила ответ США на предложенные Россией гарантии безопасности

Франция и другие европейские страны оказали важное влияние на подготовку письменных ответов НАТО и США по предложенным Россией гарантиям безопасности, об этом сообщил представитель французского МИД отвечая на вопрос журналиста РИА Новости. Помимо этого там уточнили, что основывали ответ не только на минских соглашениях, но и таких документах как Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия.

Европейцы, и Франция сыграла свою полную роль, внесли существенный и важный вклад в эти два согласованных и последовательных текста. В этих ответах выдвинуты конкретные предложения и определены основные параметры необходимого диалога, который мы коллективно готовы вести с Россией по вопросам европейской безопасности и стабильности, — заявили представители МИД Франции.

Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Уточняется, что замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана «по его просьбе».

Также госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил передачу Москве письменного ответа, назвал его ключевые положения, а также сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи», к которым отнёс солидарность европейских партнёров США, включая Германию, в ситуации вокруг Украины. В целом же ответ Вашингтона предполагает дальнейшие дипломатические контакты между США и Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что содержание ответа США по гарантиям безопасности станет известно в ближайшее время. По его словам, США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на Восток.