Во Франции объяснили желание властей принять Украину в НАТО Генерал Тренкан: Франция примет Украину в НАТО, чтобы сдвинуть конфликт с мертвой точки

Фото: Presidential Office of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан заявил, что Париж примет Киев в НАТО, чтобы «сдвинуть конфликт с мертвой точки», пишет Marianne. Несмотря на это, Франция будет настаивать на вступление Украины в Альянс после окончания конфликта, добавил генерал. По его словам, еще одной причиной является нежелание французских властей вступать в конфронтацию со странами Восточной Европы по этому вопросу.

Франция примет сторону Украины в присоединении к НАТО по двум причинам. Первая — французские власти не хотят конфликта со странами Восточной Европы, которые голосуют за членство Киева в блоке. Вторая — Париж намерен сдвинуть украинский конфликт с мертвой точки, — сказал Тренкан.

Военный отметил, что позиция Франции по этому вопросу будет иметь серьезные последствия в долгосрочной перспективе, а пока «Украине придется сражаться одной».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если в НАТО выступают против заморозки конфликта на Украине, то «пусть воюют». Россия, по словам министра, к этому готова. Таким образом он прокомментировал слова генсека Альянса Йенса Столтенберга о том, что только Украина может определять условия для завершения конфликта. По его словам, Москва давно поняла цели НАТО в отношении Украины. Лавров также заявил о фактическом признании в «гибридной, да и горячей» войне со стороны некоторых западных политиков.