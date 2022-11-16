Во Франции объяснили, может ли НАТО запустить 5 статью после удара в Польше Bloomberg: НАТО не запустила бы пятую статью устава из-за Польши

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Страны-члены Альянса НАТО не запустили бы пятую статью своего устава из-за упавшей в Польше ракете даже если бы выяснилось, что снаряд принадлежит российским войскам, пишет Bloomberg со ссылкой на французского чиновника. Он подчеркнул, что члены Альянса не хотят эскалации вооруженного конфликта.

Даже если бы было доказано, что Россия стоит за ударом, 5-я статья НАТО не была бы автоматически запущена <...>, никто не хочет эскалации с Москвой, которая может оказаться очень опасной, — говорится в публикации.

Также он отметил, что многие страны используют одинаковое оружие, а потому на идентификацию ракеты может уйти большое количество времени.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке Польши. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала заявили, что ракета произведена в России, а президент Польши Анджей Дуда заверил, что Варшава не имеет точной информации, кому ракета принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Ранее президент США Джо Байден по окончании экстренной встречи с лидерами других стран назвал маловероятным, что упавшие в Польше ракеты были выпущены из России. Об этом, по его словам, свидетельствует траектория полета снарядов.