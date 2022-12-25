Во Франции обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины Reseau International: западные страны трижды срывали мирные переговоры России и Украины

Фото: Werner Lang / imageBROKER.com / Global Look Press

Запад срывал возможность переговоров между Москвой и Киевом не менее трех раз, пишет французское издание Reseau International. Автор статьи отметил, что западные государства стараются всевозможными способами тормозить процесс урегулирования украинского конфликта. Издание при этом указывает на то, что в двух случаях срыва переговоров было виновато британское правительство.

Запад активно мешал Украине найти решение путем переговоров как минимум три раза с момента начала спецоперации в феврале, в двух случаях это было британское правительство, — сказано в публикации.

По материале подчеркивается, что Лондон создает серьезное препятствие для мирного урегулирования конфликта.

Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером ранее заявил, что затягивание кризиса на Украине не соответствует ничьим интересам.

После начала специальной военной операции на Украине официальный Пекин отказался осуждать действия Москвы. Китайская сторона утверждает, что КНР и РФ в долгосрочной перспективе развивают стабильные и гармоничные двусторонние отношения.