Во Франции не поверили в желание России напасть на Европу Французский генерал Пинатель: Россия не собирается нападать на Европу

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Слухи о намерении России напасть на европейские страны — всего лишь дезинформация Запада, подчеркнул вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA генерал ВС Франции в отставке Жан-Бернар Пинатель в интервью Sud Radio. По его мнению, Москва проводит спецоперацию на Украине исключительно для защиты собственных исторических земель и вторгаться в Европу не собирается.

Когда нам говорят, что русские хотят пойти дальше и завоевать Западную Европу, это чушь, — поделился мнением французский эксперт.

Генерал отметил, что россияне, с их точки зрения, ведут оборонительные боевые действия. Спецоперацию на Украине Россия начала для защиты русскоязычного населения Донбасса от агрессивных действий со стороны Киева, утверждает офицер. Начиная с 2014 года ВС России защищают от ежедневных обстрелов ВСУ жителей региона и борются за безопасность своих исконных земель, резюмировал Пинатель.

После интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что сторонники НАТО впали в панику, их мир рушится и они готовы к тотальной войне после прорыва информационной блокады Запада. На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на обеспокоенность немцев из-за ситуации на Украине и добавил, что войну между НАТО и Россией допустить нельзя.