Во Франции назвали виновного в затягивании конфликта на Украине Бывший госсекретарь Франции Лелуш: Запад усугубляет конфликт поставками вооружений Украине

Фото: Senior Airman Faith Schaefer / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший государственный секретарь Франции Пьер Лелуш заявил, что поставки западного оружия Украине усугубляют конфликт, пишет газета Le Monde. Политик отметил, что с выделением дополнительных $3 миллиардов США, передачей систем ПВО Patriot и бронемашин США перешли «от помощи Украине в обороне к наступательным действиям». По его словам, влиянию Вашингтона сопротивляется только канцлер Германии Олаф Шольц.

В Европе только канцлер ФРГ Олаф Шольц все еще сопротивляется влиянию США, осознавая реальные риски перехода к открытой конфронтации и отказываясь передать Украине танки Leopard 2. В то время как остальные страны Европы всё ближе к статусу соучастника военных действий, — сказал Лелуш.

Он назвал «ошеломляющим» отсутствие дебатов по поводу мирного решения конфликта на Украине. Он обвинил президента Макрона в том, что последний полностью поддался влиянию США.

Обозреватель Род Дреер в статье для The American Conservative ранее заявил, что идеи администрации президента США Джо Байдена о возможности захвата Крыма вооруженными силами Украины — это подлинное безумие. Журналист отметил, что Вашингтон играет с огнем, так как эти действия могут привести к неприятным последствиям. Он указал, что любые наступательные шаги в сторону Крыма будут расценены Москвой как угроза национальной безопасности.