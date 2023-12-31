Во Франции назвали «величайший подарок» Путину от США Le Figaro: возвращение Трампа на пост президента США может стать подарком Путину

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Дональд Трамп

Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году может стать «величайшим подарком» для российского лидера Владимира Путина, считает автор французской газеты Le Figaro Филипп Гели. По его мнению, Трамп может предложить Путину «развалить» НАТО.

Предвыборная гонка уже продемонстрировала способность подорвать поддержку киевского режима в США, и теперь может даже преподнести российскому лидеру величайший подарок — возвращение Трампа в Белый дом, который может предложить российскому лидеру на блюдечке развал НАТО, — указал Гели.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что России, по большому счету, все равно, кто победит на выборах президента в США. По его словам, наивно считать, что при республиканской администрации в Белом доме отношения Москвы и Вашингтона можно было бы улучшить.

До этого издание New York Times со ссылкой на базу данных правовой компании Lawfare сообщило, что 16 американских штатов подали иски с требованием не допустить бывшего президента США Дональда Трампа к участию в выборах главы государства. Отмечается, что ранее аналогичное решение было принято в штате Колорадо. Противники Трампа ссылаются на 14-ю поправку к Конституции США, запрещающую участвовать в выборах при организации мятежей.