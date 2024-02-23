Во Франции назвали условие передачи ракет для ПВО Армении Глава МО Франции Лекорню заявил о готовности отправить Армении ракеты для ПВО

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Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню

Франция заявила о готовности передать Армении ракеты для систем ПВО, если армянские ВС будут в них нуждаться, заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню после переговоров с армянским коллегой Суреном Папикяном. По словам министра, у сотрудничества вооруженных сил двух стран далеко идущие планы.

О ПВО. Скажу о ракетах малой, средней и иной дальности: если Армения будет нуждаться в них, то эти ракеты также будут переданы в ваше распоряжение, — заявил Лекорню.

Следует также отметить, что Армения объявила о приостановке своего участия в ОДКБ. Как пояснил телеканалу France 24 премьер-министр республики Никол Пашинян, в Ереване считают, что условия соглашения в отношении Армении не были выполнены, особенно в 2021–2022 годах. Политик также подчеркнул, что в сейчас на повестке дня не стоит вопрос о сохранении российской военной базы в Армении.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником России по вопросу Украины. Глава правительства отметил, что Алма-Атинская декларация 1991 года распространяется на все бывшие республики СССР, подписавшие ее, в том числе Россию и Украину, признавших границы друг друга.