Во Франции назвали потери США в случае победы России на Украине Глава Geopragma Галактерос: при победе России на Украине США лишатся контроля над Европой

Фото: pixabay.com

В случае победы России в спецоперации на Украине США могут потерять контроль над Европой. Такое мнение высказала в статье для журнала Valeurs Actuelles президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос. Она также отметила, что ЕС совершил ошибку, сделав ставку на гонку вооружений.

Победа России была бы очень неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически «потерять» послушную, но ослабленную и раздробленную Европу. Запад находится в трудном положении и поэтому должен выбраться из него живым, — написала Галактерос.

Она усомнилась в возможности проигрыша РФ в военном отношении и не исключила, что Евросоюз допустил ошибку, сделав ставку на победу в гонке вооружений. Галактерос считает, что слабость европейских стран заключается в том, что они оказались не способны понять свою роль в происходящем, при которой Вашингтон использует их для долгосрочного ослабления России. В результате Европа стала экономической мишенью в текущей ситуации «и даже не хочет себя защищать».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США полагают, будто Россия в ближайшее время не намерена начинать мирные переговоры по Украине. При этом он подтвердил намерение Вашингтона продолжать оказывать поддержку Киеву.