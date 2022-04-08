Во Франции назвали «отважным» решение Путина перевести плату за газ в рубли

Французское издание AgoraVox назвало «очень серьёзным решением», требующим отваги, решение российского президента Владимира Путина перевести расчёты за газ с заграницей в рубли. Публикацию для издания написал канадский журналист Серж Шарбонно, заявив, что российский лидер подтолкнул мир к глобальным изменениям, решив «бросить вызов» доллару.

Мы должны готовиться к большим переменам. Экономическая ситуация будет перевёрнута с ног на голову, — предупредил автор статьи.

По мнению Шарбонно, решение перевести расчёты за газ в рубли приближает наступление переломного момента во всём мире, а также ограничивает свободу «экономических злодеев», которые культивируют господство доллара.

Глобалисты, кажется, близки к поражению, — отмечает журналист.

Автор публикации добавил, что шаг Москвы наперекор Западу привёл к тому, что именно Россия оказалась на выигрышных позициях. Доллар начал терять свой престиж после введения антироссийских санкций, а позиции рубля пошатнуть не удалось. Что же касается отключения России от SWIFT, считает журналист, оно наносит больше ущерба западной экономике, чем российской.

Ранее вице-премьер России Александр Новак выразил уверенность, что западные страны начнут оплачивать рублями российский газ. Он заявил, что европейские компании сейчас изучают этот вопрос, некоторые страны уже согласились на оплату газа в рублях.