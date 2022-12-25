Во Франции назвали лучших футболистов года

Фото: Marcelo Machado de Melo/www.imago-images.de/Global Look Press

Французское издание L’Equipe назвало лучших футболистов за 2022 год. В список не вошел обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду.

Полностью символическая сборная лучших игроков выглядит так:

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, мадридский «Реал»).

Защитники: Тео Эрнандес (Франция, «Милан»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Кайл Уолкер (Англия, «Манчестер Сити»).

Полузащитники: Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Карим Бензема (Франция, «Реал»).

Ранее французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом на планете, согласно данным портала Transfermarkt. Рыночная стоимость 24-летнего игрока выросла с €160 млн до €180 млн. Его рыночная стоимость выросла с €160 млн до €180 млн после завоевания «Золотой бутсы» на чемпионате мира — 2022. Transfermarkt отмечает, что футболист провел свою команду до самого финала.

Ранее эксперт по продажам Павел Шевченко рассказал NEWS.ru об опасности покупки в онлайн-магазинах футболок якобы с настоящей подписью известных спортсменов. По его словам, в вопросе покупки «артефактов» с автографами звезд, например того же Лионеля Месси или Криштиану Роналду, нужно быть крайне осторожными или вообще игнорировать подобные объявления.