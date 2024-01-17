Во Франции назвали ключевое условие сближения России и Германии Историк Тодд: поражение НАТО на Украине сблизит Россию и Германию

Фото: МО Украины

Поражение НАТО на Украине станет фактором сближения России и Германии, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Journal du Dimanche. При этом он назвал Москву и Берлин главенствующими силами на карте Европы.

Попытки Вашингтона отдалить Берлин от Москвы — а американцы одержимы этой стратегической мыслью года так с 2004-го — окончатся провалом. Если посмотреть на карту Европы, в глаза бросаются две главные державы, и это именно Германия и Россия, — заявил Тодд.

Историк считает, что Москва и Берлин больше не могут находиться в конфронтации, так как их экономики предназначены для того, чтобы взаимно дополнять друг друга. В качестве доказательства своим словам Тодд приводит «Северные потоки».

Поражение США и Украины проложит дорожку к их сближению. Соединенные Штаты не смогут до бесконечности сдерживать эту, выражаясь образно, гравитационную силу, которая притягивает Германию и Россию друг к другу, — подчеркнул он.

Тодд добавил, что уход США из Европы позволит «с удивлением увидеть, как над умиротворенной планетой встает солнце».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал предположение, что Германия заинтересована в начале военных действий с Россией. Политик считает, что таким образом Берлин надеется избежать социального взрыва.