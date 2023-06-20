Во Франции изменили позицию по вступлению Украины в НАТО Le Monde: Франция допустила вступление Украины в НАТО для проведения мирных переговоров

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Руководство Франции изменило позицию по вступлению Украины в НАТО, пишет газета Le Monde со ссылкой на источник во французском правительстве. Власти страны рассматривают возможность вступления Украины в Североатлантический альянс для предоставления Киеву гарантий безопасности и ускорения процесса мирного урегулирования конфликта.

На заседании Совета обороны в Елисейском дворце шла речь об одобрении присоединения Украины к Альянсу. Намек на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, — сказано в публикации.

В статье издания подчеркивается, что Париж не рассматривает возможность вступления Украины в НАТО в разгар конфликта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если в НАТО выступают против заморозки конфликта на Украине, то «пусть воюют». Россия, по словам министра, к этому готова. Таким образом он прокомментировал слова генсека Альянса Йенса Столтенберга о том, что только Украина может определять условия для завершения конфликта. По его словам, Москва давно поняла цели НАТО в отношении Украины. Лавров также заявил о фактическом признании в «гибридной, да и горячей» войне со стороны некоторых западных политиков.