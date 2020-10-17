Во Франции готовятся к комендантскому часу из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/cae0c0cc-108d-11eb-b89b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около 20 млн французов, практически треть населения страны, готовятся к первому вечеру в режиме комендантского часа. Он наступил в 00:00 17 октября в регионе Иль-де-Франс и ещё восьми городах страны.



Эта мера затронула Гренобль, Лилль, Лион, Тулузу, Экс-ан-Прованс, Марсель, Монпелье, Сент-Этьен и Руан. Комендантский час начинается с 21:00 и длится до 6:00 по местному времени.

Любому, кто будет находиться вне дома в комендантский час, необходимо иметь для этого весомую причину. Например, посещение больницы, аптеки, полицейского участка, оказание помощи близкому человеку в беде, выгул собаки или по работе, пишут французские СМИ.

Нарушителям грозит штраф в 135 евро, при повторном нарушении — до 3,7 тысячи евро. Следить за порядком будут дополнительно 12 тысяч полицейских. Мера будет действовать как минимум четыре недели.

16 октября во Франции впервые с начала пандемии число выявленных за сутки заболевших превысило 30 тыс. За эту неделю в стране госпитализировали более 6,5 тысячи человек с диагнозом COVID-19, из них 1750 — помещены в отделения интенсивной терапии.

Совет министров Франции принял решение ввести в стране режим чрезвычайной санитарной ситуации с 17 октября. В указе премьер-министра Жана Кастекса говорится, что распространение коронавируса «является катастрофой в области здравоохранения, которая по своему характеру и серьёзности ставит под угрозу здоровье населения». Именно поэтому вводимые санитарные меры являются оправданными, писал NEWS.ru.