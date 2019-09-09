https://static.news.ru/photo/2d8035f6-d2ef-11e9-aca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Необычную находку сделал фермер во Франции. На своём участке он обнаружил клад с серебряными монетами XIII века.

По данным ТАСС , предмет, который напоминает металлический шар, попался на глаза хозяину участка и его приятелю во время расчистки территории от камней. Чтобы получше изучить необычный предмет, друзья решили погрузить его в машинное масло. Через некоторое время содержимое шара удалось распознать. Мужчины насчитали порядка 14 тысяч монет различного достоинства, изготовленных из серебра и меди.

Клад был обнаружен ещё в 2014 году, около четырёх лет его оценкой занимался Доминик Дюссо. Он рассказал, что хозяином клада, скорее всего, был купец, который много путешествовал. На эту версию указывает тот факт, что среди монет встречаются деньги почти всех крупных городов Франции XIII века, пишет « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что жители британского графства Сомерсет обнаружили один из самых ценных кладов в истории страны. 2571 монета времён правления короля Гарольда II Годвинсона пролежали в земле около тысячи лет. Монарх руководил государством на протяжении девяти месяцев в 1066 году, что придаёт находке ещё большую ценность. Предварительная стоимость артефакта — 5 млн фунтов стерлингов (около $6 млн).