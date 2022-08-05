Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с лунным зондом для Южной Кореи SpaceX запустила ракету Falcon 9 во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Spacex

В Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с лунным зондом для Южной Кореи. Старт был дан в 02:08 по московскому времени 5 августа с космодрома на мысе Канаверал. Трансляцию запуска вела компания SpaceX, сообщает РИА Новости.

Falcon 9 должна вывести на баллистическую лунную переходную орбиту аппарат Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO). Этот зонд создан Корейским космическим агентство для ведения наблюдений и исследования луны.

В SpaceX накануне старта сообщили, что первая ступень ракеты-носителя задейтвуется уже в пятый раз. После запуска она совершит посадку для будущих использований.

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