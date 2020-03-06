https://static.news.ru/photo/219bb990-5fcb-11ea-a37b-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонар и Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару обсудят ситуацию в мире. Встреча состоится в штате Флорида.

Они обсудят возможности для восстановления демократии в Венесуэле, установление мира на Ближнем Востоке, осуществление направленной на рост [экономики] торговой политики, инвестиции в инфраструктуру, — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Кроме этого, Трамп и Болсонару обсудят «возможности для создания более процветающего, безопасного и демократического мира». Отмечается, что встреча пройдёт в поместье Мар-а-Лаго, принадлежащем американскому лидеру.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Болсонару угрожает его стране. При этом Болсонару продолжает «втягивать» вооружённые силы в конфликт против Венесуэлы, считает Мадуро. Он отметил, что задержанные в Бразилии за нападение на военную часть солдаты из Венесуэлы в настоящий момент находятся в процессе получения статуса беженцев.

Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты Америки возглавляют коалицию из 59 стран, желающих свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро.