Внук Шарля де Голля захотел стать россиянином

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Внук основателя Пятой республики Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил ТАСС, что захотел получить гражданство РФ. Он отметил, что Россия предлагает большие возможности, а также выразил любовь по отношению к русской культуре и духу.

Для меня было бы честью получить российское гражданство, — сказал де Голль.

Ранее сибирская правозащитная группа «Радетель» призвала лишить актрису Наталию Орейро российского гражданства, которое она получила в 2021 году. Члены общественной организации обратились в Генпрокуратуру и Министерство внутренних дел России. Отмечается, что общественники просят привлечь Орейро к административной ответственности. Они заявили, что актриса дала присягу и поклялась соблюдать законы Российской Федерации, а также уважать ценности государства.

Артистка привлекла внимание общественников после того, как приняла участие в ЛГБТ-параде в Аргентине в ноябре. Орейро вышла на сцену с оголенной грудью. Кроме того, артистка поддерживает секс-меньшинства и публикует в социальных сетях фотографии с радугой — символом ЛГБТ.

До этого депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что всех релокантов, которые уехали из России и выступили против проведения специальной военной операции на Украине, необходимо лишить гражданства РФ. По его мнению, имена таких граждан необходимо занести в реестр нежелательных для России иностранцев, а сами списки держать на границе с другими странами.