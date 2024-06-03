Внук Оппенгеймера слетал в Хиросиму и предложил учиться у его деда Чарльз Оппенгеймер призвал отказаться от применения ядерных бомб

Фото: Jewish Chronical/Heritage Images/Global Look Press

Роберт Оппенгеймер

Чарльз Оппенгеймер, внук создателя американской атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, призвал человечество отказаться от использования ядерного оружия. Такое заявление он сделал после визита в японскую Хиросиму, город подвергся атомной бомбардировке 6 августа 1945 года. По словам Оппенгеймера, которые приводит ТАСС, отказ от оружия массового поражения особенно важен в условиях растущей международной напряженности.

Поскольку напряженность между крупными державами возрастает, а гонка вооружений продолжается, сейчас самое время поучиться советам моего деда, который подчеркивал необходимость международной солидарности, и подумать о мире во всем мире, — сказал он.

Как отметил потомок «отца атомной бомбы», беседуя в Хиросиме с местными жителями, он многое узнал о последствиях бомбардировки времен Второй мировой войны и почувствовал, что люди «не должны использовать никакие виды бомб, включая атомные».

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал ядерное оружие главной угрозой человечеству, которой уступает даже глобальное потепление. Таким образом он отреагировал на слова действующего главы Белого дома, называвшего изменение климата «величайшей экзистенциальной угрозой».