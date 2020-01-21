https://static.news.ru/photo/bd65b90a-3c55-11ea-b4be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Foto: Frank Sorge, via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Самый старший из внуков королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс начал рекламировать молоко на китайском телевидении.

Сын принцессы Анны снялся в двух роликах. Филлипс и его сестра Зара Тиндолл никогда не имели статуса Его Королевского высочества и неоднократно подвергались критике со стороны публики относительно того, как зарабатывают деньги. В 2008 году Филиппс и его супруга Отем Келли продали журналу Hello фотографии со своей свадьбы.

Сам внук британского монарха не ответил на запрос о том, заплатили ли ему за рекламу молока, отмечает Daily Mail. Продажами продукта, который рекламировал Филлипс, занимается мультинациональная корпорация Bright Dairies, принадлежащая муниципальному правительству Шанхая.

Ранее журналист журналист Пол Масгрейв заявил, что бывший советский лидер Михаил Горбачёв снялся в рекламе американской сети пиццерий Pizza Hut из-за нехватки денег. Средства понадобились ему для обеспечения работы его фонда, писал NEWS.ru.