Самый старший из внуков королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс начал рекламировать молоко на китайском телевидении.
Сын принцессы Анны снялся в двух роликах. Филлипс и его сестра Зара Тиндолл никогда не имели статуса Его Королевского высочества и неоднократно подвергались критике со стороны публики относительно того, как зарабатывают деньги. В 2008 году Филиппс и его супруга Отем Келли продали журналу Hello фотографии со своей свадьбы.
Сам внук британского монарха не ответил на запрос о том, заплатили ли ему за рекламу молока,
Ранее журналист журналист Пол Масгрейв заявил, что бывший советский лидер Михаил Горбачёв снялся в рекламе американской сети пиццерий Pizza Hut из-за нехватки денег. Средства понадобились ему для обеспечения работы его фонда, писал NEWS.ru.
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