Внук де Голля заявил о спланированном Западом заговоре против России

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Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль

Страны Запада заранее спланировали заговор против России, о чем свидетельствует количество введенных в отношении Москвы санкций, заявил в интервью ассоциации «Франко-российский диалог» внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер. По его словам, против России ведется экономическая война, пользу из которой извлекают США. Кроме того, потомок легендарного французского генерала обвинил Вашингтон и НАТО в развязывании конфликта.

Я возмущаюсь, я восстал против этой духовной нечестности относительно украинского кризиса, потому что виновниками войны являются американцы, виновником войны является НАТО. <...> Размах, количество и глубина санкций показывают, что все это было спланировано очень давно и что это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду из которой извлекают американцы, — заявил де Голль.

Он уточнил, что вины России в нынешнем масштабном экономическом кризисе нет, но США и Европа пытаются переложить ответственность на нее. Учитывая оказываемое на нее санкционное давление, естественно и законно, что РФ защищается, отметил он.

Де Голль-младший также назвал грабежом заморозку российских активов. По его мнению, подобного не испытывал ни один другой народ со времени преследования евреев во время Второй мировой войны

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что санкции против России выгодны только США. Для стран Европы они оказались серьезным вызовом, в то время как Вашингтон нарастил объемы поставок нефти и газа на рынок ЕС. После введения рестрикций, в ЕС началась инфляция, а конкурентоспособность местных предприятий резко снизилась.