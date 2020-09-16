Внучки Лукашенко забрали документы из лицея БГУ

Внучки президента Белоруссии Анастасия и Дарья Лукашенко забрали документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ). Ранее оттуда ушёл младший сын главы республики Николай Лукашенко.
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Лицей БГУ — самое сильное учреждение среднего образования в Белоруссии. Среди его учеников и выпускников — ряд победителей международных олимпиад по школьным предметам.
Ранее стало известно, что сын белорусского лидера забрал документы из лицея БГУ. Он должен был учиться в классе биологического профиля. Как сообщил актёр Станислав Садальский, Николай Лукашенко продолжит своё обучение в одной из самых престижных школ Москвы.
В связи с этим пользователи соцсетей считают, что семья Лукашенко готовится к побегу из страны.
Как писал NEWS.ru, массовые акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа. На улицы выходят не согласные с итогами выборов президента страны, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие убеждены, что выборы были сфальсифицированы, а «на самом деле» победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.
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