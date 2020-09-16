Внучки Лукашенко забрали документы из лицея БГУ

https://static.news.ru/photo/b02638ee-f818-11ea-b7cb-fa163e074e61_660.jpg Лицей БГУ Фото: lyceum.by

Внучки президента Белоруссии Анастасия и Дарья Лукашенко забрали документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ). Ранее оттуда ушёл младший сын главы республики Николай Лукашенко.

Как сообщает «Ридус», со слов однокурсников дочерей старшего сына президента Белоруссии, Дмитрия, после начала учебного года они около недели не посещали занятия, а потом забрали документы. Анастасия подтвердила журналистам, что забрала документы, но не стала рассказывать, по какой причине это сделала.

Лицей БГУ — самое сильное учреждение среднего образования в Белоруссии. Среди его учеников и выпускников — ряд победителей международных олимпиад по школьным предметам.

Ранее стало известно, что сын белорусского лидера забрал документы из лицея БГУ. Он должен был учиться в классе биологического профиля. Как сообщил актёр Станислав Садальский, Николай Лукашенко продолжит своё обучение в одной из самых престижных школ Москвы.

В связи с этим пользователи соцсетей считают, что семья Лукашенко готовится к побегу из страны.

Как писал NEWS.ru, массовые акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа. На улицы выходят не согласные с итогами выборов президента страны, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие убеждены, что выборы были сфальсифицированы, а «на самом деле» победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.