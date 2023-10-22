«Вниз по наклонной»: экономист оценил торговые отношения России и Японии Экономист Беляев: внешнеторговый оборот России и Японии идет на спад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внешнеторговый оборот России и Японии идет на спад, но в плане экспорта у РФ все вполне компенсируется за счет активизации торговли на других направлениях, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, это идет в русле геополитического переформатирования мира на восточный вектор развития, в первую очередь на Юго-Восточную Азию.

Что касается всего внешнеторгового оборота, к сожалению, он идет на спад, идет вниз по наклонной, но в смысле объемов у нас все вполне компенсируется за счет активизации торговли на других направлениях, — сказал Беляев.

Он добавил, что раньше РФ импортировала из Японии машинотехническую продукцию, готовые изделия и значительные компоненты в сфере электроники, а экспортировала туда энергоносители, лес, металл. Беляев отметил, что Япония сейчас не может занять конструктивную позицию в торговле с Россией, так как во многом зависит от США, является их сателлитом.

Ранее сообщалось, что рыбаки с острова Хоккайдо лишились доступа к акватории Южных Курил и вынуждены заниматься промыслом в своих водах — в районе полуострова Немуро. Причиной ограничений стали антироссийские санкции со стороны Токио. В ответ Москва не стала продлевать двустороннее соглашение, включавшее разрешение на промысел для японцев.