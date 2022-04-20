Внеземной Пентагон: в США ведутся работы по милитаризации чёрных дыр

Проникновение на секретные военные объекты противника через чёрные дыры и пятое измерение, космические путешествия с помощью антигравитации, создание невидимых человеческим глазом боевых машин — это не пересказ сюжета какого-то фантастического произведения, а
Оно занималось Программой идентификации передовых аэрокосмических угроз (AATIP) и Программой применения передовых аэрокосмических систем (AAWSAP), в рамках которых учёные пытались создать системы вооружений, основанных на новых физических принципах, включая самые невероятные.
Все эти документы относительно свежие; самые ранние датируются 2007-м, самые поздние — 2012 годом. По официальным данным,
Однако, как считают расследователи из Федерации американских учёных за прозрачность государственных секретных проектов (
Главным лоббистом обеих программ, помогавшим добиваться их финансирования и лично отбиравшим перспективные направления работ, были
Я ничуть не стыжусь того, что дал ход всем этим работам. Я сделал нечто такое, кто до меня никогда прежде не делал, — оправдывает трату бюджетных миллионов бывший сенатор.
Перечень этих работ своим сильным привкусом откровенного мошенничества очень напоминает исследования, которые проводили «учёные» на летающем острове Лапута в романе Джонатана Свифта «Приключения Гулливера». Такие аналогии возникают в силу того, что DIA пыталось найти военное применение таким физическим феноменам, само существование которых экспериментально не доказано либо вообще прямо считается современной наукой сугубо теоретическими концепциями, невозможными в реальном мире. На их фоне даже программы NASA по контактам с внеземными цивилизациями и перехвату НЛО кажутся скучной рутиной.
В проведении подобных исследований нет ничего предосудительного, да и для учёных нет ничего зазорного в том, что финансирование исходит от военного ведомства, сказал NEWS.ru эксперт в области военной науки Владимир Прохватилов.
Проводившиеся по заказу Пентагона работы относятся к разряду так называемой научной эзотерики. Но известно, что огромное число научных открытий, как прикладных, так и фундаментальных, было сделано именно в процессе разработки новых видов оружия, и эти открытия часто находят себе применение в невоенных областях. Хотим мы этого или нет, но именно военно-промышленный комплекс является главным локомотивом научно-технического прогресса и даёт возможность учёным заглянуть за горизонт.
В частности, в рамках двух упомянутых программ федеральный бюджет США усилиями Гарри Рейда тратил средства на
- возможности путешествий через так называемые кротовые норы (гипотетические туннели между чёрными дырами, соединяющие отдалённые области пространства);
- создание «зон невидимости», в которых можно будет прятать военные объекты и даже целые армии;
- выработка отрицательной энергии (при этом чем тяжелее предмет, тем меньше у него масса и потому его легче разгонять или перемещать);
- конструирование приёмопередатчиков, работающих не на радиоволнах, а на гравитационных волнах (существование которых теоретически предсказано, но экспериментально пока не обнаружено);
- работы по антигравитации (что позволило бы совершать космические перелёты вообще без топлива)
- строительство туннеля сквозь Луну (смысл такого «метро» в документах не разъясняется).
Подобные проекты, которые неплохо выглядели бы в Голливуде, в стенах Пентагона кажутся разбазариванием немалых денег. Для осуществления этих программ DIA заключило пятилетний контракт с внешней компанией — Bigelow Aerospace Advanced Studies (BAASS) на общую сумму $22 млн. После закрытия программ AATIP и AAWSAP компания стала работать на NASA на аутсорсинге.
Выбор DIA пал именно на эту фирму по весьма банальной причине: её глава
Рейду удалось заполучить для компании своего приятеля выгодный и при этом ни к чему не обязывающий контракт благодаря тому, что в то время он был лидером демократического большинства в сенате. В объявленном тендере на исследования паранормальных явлений в интересах Пентагона компания BAASS была единственным участником.
Выбор пал на 76-летнего Роберта Биглоу ещё и потому, что этот миллиардер и сам по себе известен в Штатах как убеждённый сторонник того, что НЛО существуют, а также как спонсор странных, мягко говоря, проектов. Например, его компания