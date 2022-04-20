Внеземной Пентагон: в США ведутся работы по милитаризации чёрных дыр

Проникновение на секретные военные объекты противника через чёрные дыры и пятое измерение, космические путешествия с помощью антигравитации, создание невидимых человеческим глазом боевых машин — это не пересказ сюжета какого-то фантастического произведения, а перечень работ, которые реально велись (а, возможно, и до сих пор ведутся) в Пентагоне и аффилированных с ним военно-научных институтах США. Пакет секретных документов о том, какими исследованиями занимается американская военная наука, был рассекречен 20 апреля учреждением, которое отвечало за их проведение, — Агентством оборонной разведки (Defense Intelligence Agency).

Оно занималось Программой идентификации передовых аэрокосмических угроз (AATIP) и Программой применения передовых аэрокосмических систем (AAWSAP), в рамках которых учёные пытались создать системы вооружений, основанных на новых физических принципах, включая самые невероятные.

Все эти документы относительно свежие; самые ранние датируются 2007-м, самые поздние — 2012 годом. По официальным данным, программы AATIP и AAWSAP были закрыты в том году в связи с прекращением финансирования из-за низкой результативности исследований.

pexels.com

Однако, как считают расследователи из Федерации американских учёных за прозрачность государственных секретных проектов ( Federation of American Scientists’ Project on Government Secrecy ), маловероятно, чтобы эти наработки были просто списаны в архив. По их данным, работы до сих пор ведутся, просто их перераспределили между разными отделами Пентагона. Активисты потребовали опубликовать эти файлы общим объёмом в 1600 страниц, ссылаясь на закон о свободе и прозрачности информации ( FOIA ).

Главным лоббистом обеих программ, помогавшим добиваться их финансирования и лично отбиравшим перспективные направления работ, были сенатор Гарри Рейд , демократ от штата Невада (покинул политику в 2017 году), и его однопартийцы с Аляски и Гавайев (оба ныне покойные). Однако имена и должности учёных, вовлечённых в эти работы, в раскрытых документах тщательно вымараны (из чего расследователи и делают заключение, что работы на самом деле не прекращены, а только приостановлены до тех пор, пока в конгрессе не дадут ещё денег на удовлетворение любопытства Пентагона за счёт налогоплательщиков).

Я ничуть не стыжусь того, что дал ход всем этим работам. Я сделал нечто такое, кто до меня никогда прежде не делал, — оправдывает трату бюджетных миллионов бывший сенатор.

Перечень этих работ своим сильным привкусом откровенного мошенничества очень напоминает исследования, которые проводили «учёные» на летающем острове Лапута в романе Джонатана Свифта «Приключения Гулливера». Такие аналогии возникают в силу того, что DIA пыталось найти военное применение таким физическим феноменам, само существование которых экспериментально не доказано либо вообще прямо считается современной наукой сугубо теоретическими концепциями, невозможными в реальном мире. На их фоне даже программы NASA по контактам с внеземными цивилизациями и перехвату НЛО кажутся скучной рутиной.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В проведении подобных исследований нет ничего предосудительного, да и для учёных нет ничего зазорного в том, что финансирование исходит от военного ведомства, сказал NEWS.ru эксперт в области военной науки Владимир Прохватилов.

Проводившиеся по заказу Пентагона работы относятся к разряду так называемой научной эзотерики. Но известно, что огромное число научных открытий, как прикладных, так и фундаментальных, было сделано именно в процессе разработки новых видов оружия, и эти открытия часто находят себе применение в невоенных областях. Хотим мы этого или нет, но именно военно-промышленный комплекс является главным локомотивом научно-технического прогресса и даёт возможность учёным заглянуть за горизонт. Владимир Прохватилов гендиректор Академии реальной политики гендиректор Академии реальной политики

В частности, в рамках двух упомянутых программ федеральный бюджет США усилиями Гарри Рейда тратил средства на такие исследования (общим числом 38):

возможности путешествий через так называемые кротовые норы (гипотетические туннели между чёрными дырами, соединяющие отдалённые области пространства);

создание «зон невидимости», в которых можно будет прятать военные объекты и даже целые армии;

выработка отрицательной энергии (при этом чем тяжелее предмет, тем меньше у него масса и потому его легче разгонять или перемещать);

конструирование приёмопередатчиков, работающих не на радиоволнах, а на гравитационных волнах (существование которых теоретически предсказано, но экспериментально пока не обнаружено);

работы по антигравитации (что позволило бы совершать космические перелёты вообще без топлива)

строительство туннеля сквозь Луну (смысл такого «метро» в документах не разъясняется).

Brian Davies/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подобные проекты, которые неплохо выглядели бы в Голливуде, в стенах Пентагона кажутся разбазариванием немалых денег. Для осуществления этих программ DIA заключило пятилетний контракт с внешней компанией — Bigelow Aerospace Advanced Studies (BAASS) на общую сумму $22 млн. После закрытия программ AATIP и AAWSAP компания стала работать на NASA на аутсорсинге.

Выбор DIA пал именно на эту фирму по весьма банальной причине: её глава Роберт Биглоу был личным другом того самого сенатора Гарри Рейда, главного лоббиста проектов вроде путешествий через «кротовые норы». Компании (тоже, разумеется, из штата Невада) был выделен офис на пятом этаже здания Министерства обороны США, а куратором назначен кадровый разведчик Люис Элизондо.

Рейду удалось заполучить для компании своего приятеля выгодный и при этом ни к чему не обязывающий контракт благодаря тому, что в то время он был лидером демократического большинства в сенате. В объявленном тендере на исследования паранормальных явлений в интересах Пентагона компания BAASS была единственным участником.