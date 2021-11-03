ВМС Японии и Германии начали совместные учения в Тихом океане

Военно-морские силы Японии и Германии проводят совместные морские учения в Тихом океане к югу от Токио. Об этом объявило командование Морских сил самообороны Японии, передаёт ТАСС.

С германской стороны участие в учениях принимает военный фрегат «Бавария». Он стал первым немецким военным судном, который посетил Японию за последние 20 лет. В пятницу его посетит министр обороны Японии Нобуо Киси. От Японии в манёврах будет участвовать эсминец «Самидарэ». Учения продлятся два дня.

Боевой корабль «Бавария» отправился в зону Индийского и Тихого океанов ещё в начале августа. Он призван продемонстрировать своё присутствие и укрепление военных контактов с Японией, Австралией и Южной Кореей.

Это коррелируется с заявлением правительства Германии об активизации своей политики безопасности в Азии и, прежде всего, более тесным сотрудничеством с Японией.

Ранее в Японии отреагировали на проход кораблей ВМФ России и ВМС Китая через проливы Цугару и Осуми. Министр обороны Японии Нобуо Киси назвал это демонстративной акцией, направленной на Японию.