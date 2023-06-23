ВМС США знали о разрушении «Титана» до начала спасательной операции WSJ: ВМС США зафиксировали звук разрушения корпуса «Титана» после его погружения

Фото: US Navy / Global Look Press

Военно-морские силы (ВМС) США при помощи специальных микрофонов, предназначенных для обнаружения подводных лодок противника, зафиксировали звук разрушения корпуса батискафа «Титан» через несколько часов после начала его погружения к месту залегания останков лайнера «Титаник» в Атлантике, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя ВМС США. Уточняется, что речь идет о звуке имплозии — взрыва, который был направлен внутрь из-за высокого давления водных масс.

ВМС США проанализировали акустические данные и выявили аномалию, схожую с имплозией или взрывом, в непосредственной близости от места, где находился «Титан» в момент потери связи, — рассказал собеседник издания.

Он отметил, что в момент фиксации звука военные не смогли определить источник, но позже информацию довели до руководителя поисково-спасательной операции. Для поисков батискафа ВМС США использовали засекреченную «гидроакустическую систему, предназначенную для обнаружения вражеских подводных лодок».

Ранее представители компании-оператора батискафа OceanGate заявили, что, по их мнению, пассажиры подводного аппарата, направлявшегося к «Титанику», «к сожалению, погибли». Там добавили, что всех членов экипажа «разделял особый дух приключений и глубокая страсть к исследованию». В состав экспедиции к «Титанику» входили директор компании-перевозчика OceanGate Expeditions Стоктон Раш, бизнесмен пакистанского происхождения Шахзада Дауд и его сын Сулейман Дауд, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский исследователь Поль-Анри Наржоле.