https://static.news.ru/photo/9670594e-dac2-11e9-856e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Три видеозаписи с предполагаемыми неопознанными летающими объектами были признаны подлинными в ВМС США.

Отмечается, что военные всё ещё не опознали, что именно запечатлено экипажами американских боевых самолётов. Официальный представитель заместителя начальника штаба ВМС США Джо Грэдишер подчеркнул, что в последнее время на учебных полигонах слишком часто наблюдаются неопознанные воздушные феномены.

По его словам, подобные вмешательства крайне опасны для лётчиков при совершении полётов.

Частые появления неопознанных объектов, как говорит Грэдишер, должно побудить неопытных пилотов заострять внимание и немедленно докладывать начальству о любых без исключения странных явлениях в воздухе.

Наши лётчики долгие годы не составляли отчётов о таких явлениях из-за предосудительного отношения к самому термину НЛО, — передаёт слова официального представителя заместителя начальника штаба ведомства телекомпания CNN.

Уточняется, что видеозаписи были сделаны в 2004 и 2015 годах соответственно.

Как ранее писал News.ru, NASA заинтересовалось НЛО, попавшим на любительскую съёмку.