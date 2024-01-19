ВМС США получили первую беспилотную субмарину Popular Mechanics: американские ВМС получили роботизированную подлодку Orca

Фото: boeing.com

20 декабря 2023 года ВМС США получили на вооружение роботизированную подводную лодку Orca («Косатка») — первую из шести запланированных к постройке, сообщает издание Popular Mechanics. Эта субмарина предназначена для испытаний и оценки.

Согласно заявлению Командования морских систем ВМС, «Orca является ультрасовременной автономной беспилотной дизель-электрической подводной лодкой с модульной секцией полезной нагрузки для выполнения различных задач, имеющих решающее значение для повышения подводного мастерства ВМС».

Подводные лодки Orca используют гибридный дизель-электрический двигатель, который обеспечивает им максимальную скорость в восемь узлов (14,8 км/ч. — NEWS.ru). Для работы дизельных двигателей требуется кислород, поэтому дизель-электрическим подводным лодкам часто приходится всплывать на поверхность. Однако «Косатки» будут работать от аккумулятора в течение длительного времени, что позволит им дольше оставаться под водой, — отмечает издание.

Среди возможных задач подводного дрона указываются разведка будущих районов размещения авианосных групп, шпионаж у вражеских портов, установка мин, поиск и спасение экипажей тонущих судов. Предполагается, что субмарина сможет работать в качестве навигационного маяка как для кораблей, так и для самолетов, летающих над морем.

Остальные дроны в серии будут полностью работоспособными роботизированными подлодками, способными выполнять реальные миссии. По мнению военных, беспилотные подводные аппараты, предназначенные для выполнения опасных задач за тысячи километров от дружественных портов, сделают Военно-морской флот США более смертоносным и непредсказуемым для противника.

ВМС США проводили испытания прототипа подлодки Orca с лета 2022 года, сообщил руководитель программы ВМС по беспилотным морским системам капитан Скотт Сирлз. По его словам, новый дрон будет оснащен 34-футовым (порядка 10 метров) модулем полезной нагрузки для скрытого размещения мин и других грузов.