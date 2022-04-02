Совбез РФ: флот США побоялся вернуться в Чёрное море из-за украинских мин

Военно-морские силы Соединённых Штатов не вернутся в Чёрное море до полного устранения минной опасности, возникшей по вине Украины, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью KP.RU. Он пояснил, что американские корабли не готовы к самостоятельным противоминным действиям.

Таким образом Попов прокомментировал слова официального представителя Пентагона Джона Кирби о выводе американских военных кораблей из Чёрного моря. Министр обороны США аргументировал это решение нежеланием усугублять ситуацию на Украине размещением своих сил. Однако замсекретаря Совбеза РФ уверен, что это всего лишь отговорка.

Наличие минной опасности серьёзно озадачило командование ВМС США. Классы кораблей с ракетным вооружением, которые традиционно заходят в Чёрное море, для самостоятельных противоминных действий не предназначены. Борьба с морскими минами никогда не была сильной стороной американского флота, — рассказал замсекретаря Совбеза РФ.

24 февраля в турецкое судно, шедшее под флагом Маршалловых островов из Одессы в сторону Румынии в Чёрном море попала «бомба». На борту находились восемь турецких, 11 филиппинских и 11 украинских граждан. Информации о погибших и пострадавших не поступало.