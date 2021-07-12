ВМС США отказались модернизировать палубные истребители Super Hornet

Военно-морские силы США не будут оснащать палубные самолёты F/A-18E/F Super Hornet конформными топливными баками. Об этом сообщило издание The Drive.
Это баки, которые прилегают к профилю самолёта, они меньше влияют на аэродинамику и заметность воздушного судна на радарах, чем подвесные.
Командование авиационных систем ВМС США
Программа модернизации F/A-18E/F Block III содержит и другие важные изменения. Новое покрытие, снижающее радиолокационную заметность, обновлённая электроника и канал передачи данных, новый дисплей в кабине пилота.
Ранее гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко заявил, что российские загоризонтные радиолокационные станции «Контейнер» легко отслеживают американские истребители F-35.