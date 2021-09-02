ВМС США получат беспилотные корабли

Пентагон выделит $3 млрд на постройку новых беспилотных надводных кораблей. Об этом сообщает The National Interest.

Новые типы надводных «беспилотников» LUSV станут более дешёвым и оперативно гибким средством войны на море. Пентагон уже подготовил программу испытаний. Данные дроны должны будут принимать участие в боевых операциях в автономном режиме, их задачами станут разведка и поиск целей. Характерным отличием тактики применения беспилотных кораблей от классических станет их использование в условиях повышенного риска огневого воздействия противника. В скорой перспективе также планируются испытания и беспилотной подлодки UUV. Издание отмечает, что военно-морские силы США хоть и планируют ввести в строй новый тип материальной части, но основной костяк ВМС всё равно будет состоять из управляемыми людьми кораблей.

Ранее сообщалось, что ракетоноситель Falcon 9 произвёл посадку на беспилотную морскую платформу в Атлантике. Данная технология «отвяжет» космические ракеты стационарных пусковых баз. Автономная платформа способна достичь почти все точки мирового океана, чтобы принять на борт идущую на посадку ракету.