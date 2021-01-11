Вместо Индии: Пакистан встаёт в очередь за российскими С-400

Пакистан может стать перспективным покупателем российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в том случае, если Индия откажется от соответствующей сделки под давлением США. Такое предположение делают эксперты, комментируя то, какую позицию может занять Белый дом. По данным индийских СМИ, первая группа специалистов отправится в Россию в январе для обучения эксплуатации ЗРС. Однако решимость Нью-Дели до сих пор вызывает споры.

Первая группа индийских специалистов в составе 100 человек отправится в конце этого месяца в Россию для обучения эксплуатации и военному применению С-400, сообщила 11 января газета Times of India со ссылкой на Министерство обороны Индии.

В преддверии поставок С-400, которые стартуют в сентябре-октябре, большая группа представителей Вооружённых сил (ВС) Индии в последнюю неделю января будет направлена в РФ для обучения работе и обслуживанию комплексов С-400, — приводит Times of India слова представителей индийского оборонного ведомства. — Через несколько месяцев в Россию с этими же целями отправится вторая группа военнослужащих. Первый полковой комплекс ЗРС С-400 планируется принять на вооружение ВС Индии в конце 2021 года или в начале 2022 года.

Полностью контракт, согласно этим ожиданиям, будет реализован к 2025-му. Собеседники индийской прессы уверены, что С-400 «произведут революцию в системе ПВО Индии». Согласно планам, системы будут размещены в западном, северном и восточном регионах страны, «учитывая угрозы как со стороны Китая, так и Пакистана». Times of India со ссылкой на источники уточняет, что индийская сторона уже перечислила Москве авансовый платёж. Как ожидается, остальные денежные транши будут произведены после окончательного формирования механизма, который позволит обойти режим односторонних американских санкций.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то что Индия не раз говорила о своей приверженности заключённой в 2018 году сделке, аналитики полагают , что в ситуации вокруг контракта по С-400 точка ещё не поставлена. За минувший год индийское руководство предприняло ряд шагов по укреплению оборонных контактов с американцами. Эксперты указывают на то, что Индия, к примеру, подписала с США в октябре 2020 года Базовое соглашение об обменах и сотрудничестве в геопространственной сфере (BECA), которое даёт стране доступ к массиву топографической и аэронавигационной информации. Это уже четвёртый по счёту договор между странами в военной сфере, который накладывает некоторые обязательства на Нью-Дели.

В условиях, если индийцы откажутся от С-400, на первый план может выйти региональный соперник Индии Пакистан, всерьёз предполагают авторы EurAsian Times. Данный шаг, безусловно, повлечёт за собой американские ограничительные меры против Исламабада, однако вряд ли это сможет его переубедить: пакистанская сторона не настолько зависима от связей с Вашингтоном, как индийская.

В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Дмитрий Литовкин допустил, что в ситуации отказа индийской стороны от сделки Москва может ответить согласием на потенциально возможный запрос Исламабада.

Пакистан в настоящий момент не очень дружит с американцами, потому что в их отношениях есть свои сложности. Проблема на сегодняшний день в этих контрактах, где американцы нас поддавливают, заключается в оплате. Все контракты заключаются, скажем, в долларах. Соответственно, все схемы идут по американским финансовым системам. Платить по этим сделкам очень сложно. Дмитрий Литовкин военный эксперт военный эксперт

Однако многое зависит и от политической воли покупателя. По словам эксперта, ситуация с Турцией показала: приобрести С-400 можно вопреки санкционному давлению.