Влюбленная пара занялась сексом в переполненном людьми автобусе

Фото: Z6869 Reinhard Kaufhold/dpa - zentralbild/Global Look Press

В индийском штате Одиша влюбленная пара занялась любовью в полностью заполненном автобусе, сообщает The Times of India. Пассажир автобуса заметил их действия на задних сиденьях.

По словам очевидцев, женщина сидела на коленях у мужчины, они страстно целовались, обнимались и ласкали друг друга, при этом задирая одежду. Рядом с парой в автобусе находилась пожилая женщина, которая отворачивалась и закрывала лицо, но это не остановило любовников. Пользователи интернета осудили поведение пары. Они требуют привлечь их к ответственности, например оштрафовать. Однако были и те, кто поддержал влюбленных.

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