Влияние России и Китая на арабский мир не лучше колониального воздействия Запада, сообщает обозреватель арабской газеты Al-Quds. Комментируя арабскую поддержку растущего влияния России и Китая, он напомнил о действиях российской армии в Сирии, передаёт Live 24.

Даже министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что Москва опробовала на сирийцах новое оружие, и Сирия в принципе стала полигоном для испытаний. Страна была полностью разрушена, а её жителям пришлось бежать. К тому же РФ оставила сирийцев голодать, в то время как российский лидер и его армия занимались «разграблением местных богатств», — цитирует Live 24 мнение автора.

По словам обозревателя, Россия никогда не покидала занятых территорий, если только не сталкивалась с колоссальными потерями, как в Афганистане. А Китай несёт опасность культурного колониализма — к примеру, через TikTok. Контент этого приложения, считает автор текста, уничтожает исламские ценности.

Ранее правительство Китая выступило против расширения НАТО и заявило, что действия Альянса не способствуют глобальной безопасности. По мнению КНР, расширение НАТО лишь способствует формированию политических блоков и возникновению противостояния в военной сфере.