https://static.news.ru/photo/e1c2a444-3650-11ea-b727-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Учёные разъяснили значение для климата в глобальном плане австралийских пожаров. В значительном смысле на его изменения эти пожары не повлияют, но парниковый эффект всё равно растёт.

Климат на Земле меняет определённым образом и там, где сейчас жарко, станет ещё жарче, приводит слова директора программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексея Кокорина издание «Политика сегодня».

Усиление парникового эффекта в свою очередь чревато повышением средней температуры и перераспределением осадков. И, скорее всего, нынешние процессы XXI века только усилятся.

Что касается австралийских пожаров, сами по себе они не сказываются на изменении климата, несмотря на то, что это «досрочное и пиковое поступление в атмосфере».

Восток Австралии горит с осени прошлого года. Пожар уже уничтожил миллионы гектаров леса, тысячи животных и жилых домов.