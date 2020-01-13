Учёные разъяснили значение для климата в глобальном плане австралийских пожаров. В значительном смысле на его изменения эти пожары не повлияют, но парниковый эффект всё равно растёт.
Климат на Земле меняет определённым образом и там, где сейчас жарко, станет ещё жарче,
Усиление парникового эффекта в свою очередь чревато повышением средней температуры и перераспределением осадков. И, скорее всего, нынешние процессы XXI века только усилятся.
Что касается австралийских пожаров, сами по себе они не сказываются на изменении климата, несмотря на то, что это «досрочное и пиковое поступление в атмосфере».
Восток Австралии горит с осени прошлого года. Пожар уже уничтожил миллионы гектаров леса, тысячи животных и жилых домов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что экипаж Международной космической станции никогда не видел таких масштабных пожаров, которые охватили Австралию. Об этом заявил итальянский астронавт Лука Пармитано. Соответствующую запись он выложил у себя в
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