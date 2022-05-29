Власти Запорожья рассказали об угрозах педагогам за сотрудничество с РФ Рогов: педагогам и мэрам Запорожья угрожают пожизненным сроком за сотрудничество с РФ

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью ТАСС заявил о том, что мэры городов региона постоянно получают угрозы о тюремном заключении или смерти. То же самое испытывают педагоги, директора предприятий и другие люди, выполняющие свою мирную работу, сказал представитель ВГА.

Если говорить вообще о принципах организации мирной жизни, то надо понимать, что, помимо военного человека <...> есть другие, кто совершают подвиги, являются простыми людьми, налаживающими мирную жизнь. Здесь мэры городов, директора предприятий, ректоры вузов, директора школ, заведующие садиками, даже воспитательницы, нянечки, уборщики и дворники. <...> Им постоянно поступают угрозы, их терроризируют, им угрожают пожизненным заключением в тюрьме, им бьют стекла, угрожают смертью, — сказал Рогов.

По его словам, «террор идёт постоянно». Чиновник сравнил ситуацию с той, которая сложилась в регионе после Великой Отечественной войны, когда нападения совершались «на всех тех, кто запускал мирную жизнь и нес порядок и возможность жить достойно на своей родной земле».

В настоящее время в результате спецоперации приазовская часть Запорожской области на юге Украины взята под контроль Вооружёнными силами РФ. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.

Ранее Владимир Рогов заявил, что возвращение Запорожской области под контроль украинских властей и переговоры с ними исключены. Он сообщил, что Запорожье является исторически русской территорией.

Также Рогов сообщил, что Запорожье хочет войти в состав России. Население региона является абсолютно русским по ментальности и всё больше жителей выступают за сближение с РФ. Курс на вхождение в состав России область возьмёт в случае её полного взятия под контроль ВС РФ.