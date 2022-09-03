Власти Запорожья: попытка высадки десанта ВСУ в районе Энергодара сорвана

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что попытка вооруженных сил Украины (ВСУ) высадить в субботу десант с лодок в районе Энергодара сорвана, пишет ТАСС. Он добавил, что украинцы пытались высадиться на нескольких десятках лодок с вооруженными людьми. Сразу после обнаружения противника была поднята авиация.

Попытка выдвижения нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми на них была сорвана, — рассказал Рогов.

Он уточнил, что на месте обнаружения противника работали вертолеты Ка-52.

Минобороны России заявило, что утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. В ведомстве подчеркнули, что таким образом ВСУ попытались сорвать визит на станцию делегации МАГАТЭ.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ранее заявил, что планы президента Украины Владимира Зеленского по военному захвату Крымского полуострова лишены смысла, у Киева нет шансов. Он добавил, что регион за исключением татарского меньшинства является русским. Политик при этом назвал «ошибкой Хрущева» вопрос принадлежности полуострова Украине.