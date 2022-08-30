Власти Запорожья определились с уроками русского и украинского языков ВГА: в школах Запорожья будет пять уроков русского и три урока украинского в неделю

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В Запорожской области на территории, находящейся под контролем войск РФ, у школьников в наступающем учебном году будет пять уроков русского и три урока украинского языка в неделю. Об этом сообщила директор департамента образования военно-гражданской администрации (ВГА) региона Елена Шапурова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в школе также изменится подход к преподаванию истории и географии.

Подход в преподавании истории и географии будет немножко иной. И русский язык, и литература у нас по российским программам будут изучаться в количестве пяти часов в неделю. <...> Украинский язык будет продолжать изучаться как родной в количестве трех часов в неделю, — рассказала Шапурова.

Она также добавила, что ранее в части школ русский язык не изучался и проходил в качестве факультативного предмета.

Что касается штата преподавателей, то он, по словам Шапуровой, укомплектован более чем на 50%.

Есть письменная договоренность о том, что часть учителей, которых нам не хватает, приедут из Российской Федерации и помогут нам в образовательном процессе. Приедут историки, учителя по русскому языку и литературе, учителя начальной школы, часть предметников, которых не хватает, — пояснила представитель пророссийской ВГА.

При этом с учебниками проблем не возникает. Их хватит в том числе тем детям, которые возвращаются вместе с родителями на подконтрольную российским войскам часть региона, резюмировала Шапурова.