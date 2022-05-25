Власти Запорожья объявили о возвращении герба времён Российской империи Власти Запорожской области сообщили о возвращении региону герба времён Российской империи

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Запорожская область вернула в качестве герба геральдический символ времён Российской империи. Об этом РИА Новости сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

В настоящее время в результате спецоперации приазовская часть Запорожской области на юге Украины взята под контроль Вооружёнными силами РФ. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.

Во времена Украины шла попытка подмены герба. Вместо винтовок русских солдат начали использовать мушкеты. Это была такая фальсификация геральдики. Мы вернули винтовки, вернули всё то, что было во времена Российской империи. Мы уверенно смотрим в будущее, не отказываясь от прошлого, — сообщил Владимир Рогов.

Он также добавил, что на номерных знаках автомобилей в регионе поверх украинского флага начинают появляться наклейки герба Запорожья 1811 года, а вместо подписи UA (Ukraine, Украина) — TVR (Таврическая губерния, входившая в состав Российской империи).

Что касается герба области, то теперь, по словам Рогова, им стал исторический герб Запорожья, носившего до 1921 года название Александровск. Герб представляет собой щит, разделённый на зелёное и малиновое поля. На верхнем — зелёном — поле два ружья со штыками, на нижнем — малиновом — чёрный лук и три стрелы, направленные вниз.

Ранее Владимир Рогов заявил, что возвращение Запорожской области под контроль украинских властей и переговоры с ними исключены. Он сообщил, что Запорожье является исторически русской территорией.

Также Рогов заявил, что Запорожье хочет войти в состав России. Население региона является абсолютно русским по ментальности и всё больше жителей выступают за сближение с РФ. Курс на вхождение в состав России область возьмёт в случае её полного взятия под контроль ВС РФ.