Власти Запорожья назвали сроки перехода на рубли Член администрации Запорожья Владимир Рогов: регион полностью перейдет на рубли через четыре месяца

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Запорожская область может перейти на рубли к осени, считает член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. За четыре месяца планируется полностью заменить гривну российской валютой, передаёт ТАСС.

По оценкам наших специалистов, чтобы полностью избавиться от гривны, нам понадобится примерно четыре месяца. Может быть, чуть меньше, — сказал Рогов.

Он также отметил, что за последние три месяца возникали ситуации, когда гривны уже не было, а рубля ещё не было. Это произошло из-за решения Киева заблокировать «любые возможности для получения денег», сказал Рогов.

По его словам, люди также не получали социальные выплаты. Рогов подчеркнул, что глава «Укрпочты» сбежал с освобожденных территорий, прихватив с собой «миллионы гривен», предназначенных для пенсий и пособий.

Член главного совета военно-гражданской администрации региона добавил, что выплаты по 10 тысяч рублей, назначенные президентом России Владимиром Путиным, не только поддерживают незащищенные слои населения, но и помогают перезапустить экономику.

Ранее Рогов заявил, что Запорожская область не вернется под контроль украинских властей, переговоры с ними исключены. Он отметил, что Запорожье является исторически русской территорией и хочет войти в состав России.