Власти закрыли отель в Хургаде, где отравились российские туристы

Санитарные службы Египта приняли решение закрыть на двое суток отель в Хургаде, где произошло массовое отравление российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула в Хургаде Виктора Воропаева.

Местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal, гости которого были госпитализированы из-за отравления. Туристы расселяются по другим гостиницам, — сообщил Воропаев.

Он также отметил, что генконсульство выясняет подробности происшествия.

Ранее житель Татарстана Азат Сабиров, чьи родственники находятся в Хургаде, сообщил, что российские туристы отравились в отеле AMC Royal. По его словам, госпитализированы около 30 россиян, в основном это дети от двух лет. У всех наблюдается высокая температура, врачи ставят им капельницы.

Попала в больницу и супруга Сабирова Елена. Она сообщила, что ей стало плохо на третий день пребывания в отеле, поднялась температура, начались рвота и диарея, власти намерены завести на отель уголовное дело в связи с антисанитарными условиями.

На сегодняшний день границы Египта открыты для иностранных туристов. Россия полностью восстановила авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Вакцинированные туристы могут въезжать в страну без ПЦР-тестов.