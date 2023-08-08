Власти Южной Осетии рассказали, чего хотят от Грузии МИД Южной Осетии: ключевым вопросом является документ о неприменении силы Грузией

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Ахсар Джиоев

Для Южной Осетии ключевым вопросом было и остается подписание официального документа о неприменении силы Грузией, заявил в беседе с РИА Новости министр иностранных дел республики Ахсар Джиоев. По его словам, речь идет как о самой Южной Осетии, так и об Абхазии. Он отметил, что сейчас стороны ведут диалог в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Южном Кавказе, в которых принимают участие власти Южной Осетии, Абхазии, Грузии, России и США.

Для югоосетинской стороны ключевым вопросом остается необходимость выработки юридически обязывающего документа, призванного гарантировать безопасность Республики Южная Осетия и Республики Абхазия, неприменение Грузией силы или угрозы силой. Актуальность такого документа особенно возрастает на фоне активизации США и НАТО в Закавказье, — подчеркнул Джиоев.

Он отметил, что отсутствие гарантий неприменения силы со стороны Грузии не способствует созданию доверительных отношений между странами.

Сегодня, 8 августа, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна намерена вернуть в свой состав территории Абхазии и Южной Осетии. Он подчеркнул, что Грузия будет добиваться этого исключительно мирным путем.