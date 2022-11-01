Власти Японии заявили о намерении сохранить участие в проекте «Сахалин-1»

Фото: Russian Look/Global Look Press

Власти Японии намерены сохранить участие в проекте «Сахалин-1», который перешел в российскую юрисдикцию. Для этого правительство попросит компанию Sodeco, которая имеет 30% доли в проекте, рассмотреть вопрос в положительном ключе. Об этом на пресс-конференции сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, пишет ТАСС.

После изучения деталей указа президента России и сопутствующих процедур мы подтвердили свое намерение сохранить участие в проекте «Сахалин-1». В этой связи я провел встречу с руководством компании Sodeco и передал ему просьбу рассмотреть этот вопрос в положительном ключе, — заявил японский министр.

Нисимура в очередной раз подчеркнул важность участия страны в этом проекте для ее энергетической безопасности. Главным акционером Sodeco выступает правительство Японии. До 95% нефти в Японию в данный момент поступает с Ближнего Востока. С «Сахалина-1» Токио нефть не импортирует.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Все имущество объединения, которое вел «Сахалин-1», переходит в собственность России. Новым управляющим оператором «Сахалина-1» станет «дочка» «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф».