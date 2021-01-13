Власти Японии закрыли въезд в страну бизнесменам

https://static.news.ru/photo/eab8b60e-5591-11eb-b4c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Кабмин Японии полностью запретил въезд в страну иностранным гражданам, включая представителей бизнеса из 11 стран и регионов, с которыми у Токио были соглашения о миграционных послаблениях.

Глава правительства Ёсихидэ Суга пояснил, что у данной категории иностранцев, въезжавших в Японию в последнее время, не было выявлено нового штамма коронавируса. Однако власти, учитывая ситуацию с COVID-19 в стране, приняли решение приостановить выдачу им виз до 7 февраля.

Премьер добавил, что данная мера не связана с рисками в преддверии Олимпийских игр, сообщает ТАСС.

Японское правительство также расширило зону действия режима ЧС. Теперь им охвачено 11 префектур из 47. На их территории проживает свыше половины всего населения страны. По всей Японии вводить режим ЧС пока не планируется, передаёт радио Sputnik.

Эпидситуация в Стране восходящего солнца начала ухудшаться в ноябре 2020 года. На сегодняшний день общее число заболевших в Японии с начала пандемии превышает 300 тысяч человек. Жертвами инфекции стали более четырёх тысяч японцев. Резкий рост числа заражений и летальных исходов был зафиксирован в декабре и начале января.

Ранее NEWS.ru писал, что японские врачи выявили новую мутацию коронавируса. По их словам, новый вариант пока не приводит к тому, что вирус становится более агрессивным.