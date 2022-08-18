Власти Японии попытались приучить молодёжь больше пить алкоголь FT: налоговые власти Японии объявили конкурс на способы побудить молодёжь пить алкоголь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конкурс среди граждан в возрасте от 20 до 39 лет предложили налоговые власти Японии. В рамках конкурса участникам необходимо предложить способы склонить молодежь потреблять больше алкоголя. Об этом сообщает издание Financial Times.

Конкурс продлится до начала сентября. В рамках мероприятия участникам предлагается представить новые продукты и дизайны, а также способы поощрения употребления алкогольных напитков дома.

Причиной инициативы является сокращение налоговых поступлений в казну государства от алкогольной отрасли. Это произошло из-за демографических изменений, пандемии коронавируса и общего изменения образа жизни японцев.

В Минздраве отметили, что они не сотрудничают с Национальным налоговым агентством Японии (NTA) по вопросу конкурса, но контактируют с ним на тему употребления спиртного и сохранения здоровья.

По данным NTA, в 2011 году на долю алкогольной продукции приходилось 3% всех налоговых поступлений в стране, но к 2020 году показатель сократился до 2%. Снизилось и среднегодовое потребление алкоголя на взрослого человека — со 100 литров в 1995 году до 75 литров в 2020 году.

Ранее в ходе беседы с врио главы Владимирской области Александром Авдеевым президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что в регионе показатель заболеваемости с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в прошлом году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что выше общероссийского в 2,6 раза. Президент отметил, что это много и с проблемой необходимо бороться, однако вместо подъёма цен и акцизов следует активно пропагандировать здоровый образ жизни и создавать населению условия для занятий спортом.