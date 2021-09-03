Власти Японии назвали сроки выдачи цифровых паспортов вакцинации

Кабмин Японии намерен запустить выдачу цифровых паспортов вакцинации от COVID к декабрю текущего года. Заниматься введением системы будет новое управление по цифровизации при правительстве, сообщает издание Nikkei.

Сейчас граждане Японии, привившиеся от коронавируса, могут получить бумажный сертификат, который подтверждает прохождение процедуры. Цифровые паспорта будут использовать в первую очередь для заграничных поездок.

Заявки на получение паспортов вакцинации японские власти начали принимать ещё в июле. В правительстве отметили, что эти документы призваны упростить проведение профилактических мероприятий среди тех, кто выезжает за пределы страны. При этом чиновники подчёркивали, что введение паспортов не должно служить основанием для принуждения к вакцинации или дискриминации непривившихся.

Ранее сообщалось, что в Японии умерли двое 30-летних мужчин после вакцинации от коронавируса. Они скончались через несколько дней после получения второй дозы американского препарата Moderna. Минздрав Страны восходящего солнца проводит расследование причин их гибели. В частности, выясняется, связана ли она с обнаружением в вакцине примесей.