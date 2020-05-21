Власти Японии готовятся ко второй волне коронавируса

https://static.news.ru/photo/950ab468-9b5c-11ea-a7ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daisuke Asauchi/AFLO/Global Look Press

Вторая волна заражений COVID-19 на территории Японии неизбежна, считают в правительстве страны. Однако власти сделают всё необходимое для её минимизации.

Министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура заявил, что кабмин и соответствующие ведомства будут пристально наблюдать за динамикой распространения инфекции в тех регионах, где действие режима ЧС прекращено.

В ряде префектур ограничительные меры продолжат действовать, поскольку там удалось добиться целевых показателей по снижению количества заболевших.

В частности, в префектурах Сайтама и Тиба рост числа заразившихся практически остановился. Однако они имеют тесные транспортные и экономические связи со столицей, где эпидемиологическая ситуация несколько хуже. В связи с этим решение об отмене ЧС в отношении Большого Токио будет приниматься только в целом, сообщает агентство Kyodo.

Общее число заболевших в Японии превышает 17,1 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 780 человек, выздоровели около 13 тысяч.

В мире более 5 млн инфицированных COVID-19, свыше 330 тысяч погибли, более 2 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, выявлено 317,5 тысячи случаев заражения. Более 92,6 тысячи человек выздоровели, свыше 3 тысяч умерли. В Москве 149,6 тысячи заболевших, свыше 40,6 тысячи выздоровели, 1,7 тысячи скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, японские специалисты третий месяц проводят клинические испытания лекарства «Авиган», разработанного несколько лет назад компанией Fujifilm Toyama Chemical Co. Пока его эффективность в лечении коронавируса под вопросом, но медики настаивают на продолжении исследования.