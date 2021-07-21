Япония договорилась о признании COVID-паспортов с пятью странами

Власти Италии, Турции, Польши, Болгарии и Австрии будут признавать паспорта вакцинации жителей Японии и туристам не нужно будет находиться на карантине в этих странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генсека кабмина Японии Кацунобу Като.

Соглашения является односторонним. Это значит, что власти Японии не будет признавать паспорта вакцинации из других стран. Японские документы о вакцинации будут доступны в бумажной форме. Версия с цифровым QR-кодом может быть доступна позже.

Ситуации с коронавирусом в Японии ухудшается. По данным на 17 июля, в Токио COVID-19 был диагностирован у не менее 15 человек, организующих Олимпиаду. Среди заболевших — семь сотрудников, работающих на олимпийских объектах, два журналиста и шесть человек, задействованные в проведении соревнований. Игры запланированы с 23 июля по 8 августа, но из-за коронавируса организаторы даже подумывают об отмене турнира.

С 1 июля на территории всех стран Евросоюза начали действовать сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. Идея о введении во всех государствах ЕС общих признанных сертификатов обсуждалась с начала марта. Один документ будет действителен в течение 12 месяцев. Его выдача бесплатна.