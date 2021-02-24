Власти Венесуэлы выслали главу дипломатической миссии Евросоюза

Министерство иностранных дел Венесуэлы дало главе дипломатической миссии Европейского союза Изабель Брильянте Педросе 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны.
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22 февраля ЕС ввёл новые ограничения в отношении Венесуэлы, в санкционный список добавлены 19 официальных лиц. Нормативные акты о санкциях опубликованы в выпуске Официального журнала Евросоюза, передавал NEWS.ru.
Ранее Евросоюз продлил санкции против Венесуэлы до 14 ноября 2021 года. Как пояснили в ЕС, это связано с экономическим, социальным и политическим кризисом в республике. Действия венесуэльских властей подрывают демократию, уважение прав человека и верховенство закона, утверждают в Европе.