Власти Венесуэлы выслали главу дипломатической миссии Евросоюза

https://static.news.ru/photo/c6bb85a6-76bb-11eb-958a-96000091f725_660.jpg Изабель Брильянте Педроса Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел Венесуэлы дало главе дипломатической миссии Европейского союза Изабель Брильянте Педросе 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны.

Об этом сообщает агентство Reuters. О присвоении дипломату статуса персоны нон грата в ответ на новые европейские санкции объявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреас. 23 февраля к высылке Педросы призвали депутаты Национального собрания. Парламентарии также намерены изменить порядок пребывания официальных лиц Евросоюза на территории латиноамериканской страны.

22 февраля ЕС ввёл новые ограничения в отношении Венесуэлы, в санкционный список добавлены 19 официальных лиц. Нормативные акты о санкциях опубликованы в выпуске Официального журнала Евросоюза, передавал NEWS.ru.

Ранее Евросоюз продлил санкции против Венесуэлы до 14 ноября 2021 года. Как пояснили в ЕС, это связано с экономическим, социальным и политическим кризисом в республике. Действия венесуэльских властей подрывают демократию, уважение прав человека и верховенство закона, утверждают в Европе.